  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Southern Region
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Southern Region, Malta

Hamrun
3
7 immobilienobjekte total found
Villa in Siggiewi, Malta
Villa
Siggiewi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Vollständige freistehende Landvilla auf ca. 6 tumoli oben auf einem Tal genießen Sie ungehin…
Preis auf Anfrage
Villa in Gudja, Malta
Villa
Gudja, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Gudja - Freistehende Villa mit großem Garten und Pool geeignet für die Entwicklung 1200 qm F…
Preis auf Anfrage
Villa in Hamrun, Malta
Villa
Hamrun, Malta
Die Villa bietet einen offenen Wohnraum mit großen Boden zu Deckenfensterfronten. Wohnbereic…
Preis auf Anfrage
Villa in Birzebbuga, Malta
Villa
Birzebbuga, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Villa In Birzebbugia messen 5 Tumoli von Land
Preis auf Anfrage
Villa in Luqa, Malta
Villa
Luqa, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine makellos gehaltene Villa , gemessen ca. 1000qm. Die Unterkunft verfügt über eine einlad…
Preis auf Anfrage
Villa in Hamrun, Malta
Villa
Hamrun, Malta
Die Villa bietet einen offenen Wohnraum mit großen Boden zu Deckenfensterfronten. Wohnbereic…
Preis auf Anfrage
Villa in Hamrun, Malta
Villa
Hamrun, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Eine sehr gepflegte Villa, in einer ruhigen Wohngegend in Blata l-Bajda. Das Anwesen besteht…
Preis auf Anfrage
Immobilienangaben in Southern Region, Malta

