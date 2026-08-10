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Villen in Central Region, Malta

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Attard
12
San Gwann
6
32 immobilienobjekte total found
Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY VILLA MIT POOL - Nur mit Excel Homes. Eine sel…
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Villa in Sliema, Malta
Villa
Sliema, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Eine sorgfältig fertiggestellte Villa in dieser prestigeträchtigen Gegend des Konzessionsgeb…
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Villa in Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Eine halbfertige halb freistehende Villa auf einem Grundstück von ca. 400 qm in einer schöne…
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Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Schlafräume 14
Anzahl der Badezimmer 3
Ein hervorragender komplett freistehender VILLA von wahrer Exzellenz, bietet ein großartiges…
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Villa in Santa Venera, Malta
Villa
Santa Venera, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein gut ausgestattetes Haus mit 3 Schlafzimmern und 2 Bädern, eingerichtet, um flexibles, ko…
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Villa in Balzan, Malta
Villa
Balzan, Malta
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Majestätische freistehende Villa mit einer Fläche von fast 1.000 qm mit beispielloser archit…
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Villa in Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Eine sehr große, vollständig freistehende Villa in diesem viel gesuchten Bereich der Iklin U…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese moderne, neu fertig gebaute Doppelhaushälfte von ca. 330m2, die in halbfertiger Form a…
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Villa in Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Diese atemberaubende 5 Schlafzimmer, 4 Badezimmer Villa bietet einen luxuriösen und geräumig…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Elegante Freistehende Villa in Wohngegend In einem der begehrtesten Villenviertel gelegen, …
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Villa in Birkirkara, Malta
Villa
Birkirkara, Malta
Eine Villa in Birkirkara mit drei Schlafzimmern und einer Ein-Auto-Garage. Das Anwesen verfü…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - Eine exklusive, tadellos gestaltete Doppelfrontvilla, voller natürlichem Licht…
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Villa in Lija, Malta
Villa
Lija, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
LIJA 445qm VILLA MIT LARGE GARDEN!! SOZIALES Gewinn!!! Nur mit EXCEL HOMES. Eine seltene Ge…
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Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Diese außergewöhnliche Villa befindet sich in den begehrten Gärten von Monterosa und bietet …
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese gut ausgestattete Villa befindet sich im hoch angesehenen Villa-Bereich von Misrah Kol…
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Villa in Balzan, Malta
Villa
Balzan, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine sehr große, vollständig freistehende Villa mit einer geräumigen einladenden Halle, die …
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Villa in Lija, Malta
Villa
Lija, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
LIJA Halb entschlüsselt Villas werden in einem sehr prestigeträchtigen Bereich dieses viel g…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
In einer ruhigen und prestigeträchtigen Gegend von Attard gelegen, erstreckt sich diese mode…
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Villa in Ta Xbiex, Malta
Villa
Ta Xbiex, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Eine hart zu kommen von voll freistehende Eckvilla in einer der renommiertesten Gegend von T…
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Villa 9 zimmer in Attard, Malta
Villa 9 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 700 m²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16M
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Villa in Santa Venera, Malta
Villa
Santa Venera, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
SANTA VENERA In einer zentralen, gut zugänglichen Nachbarschaft gelegen, bietet diese beeind…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Dreibettzimmer Villa in Misrah Kola, Attard. Die Unterkunft verfügt über einen hellen offene…
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Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Etagenzahl 2
$1,29M
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Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
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Villa 8 zimmer in Attard, Malta
Villa 8 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 620 m²
ATTARD - Hochwertige Villa auf 530 m² Land bestehend aus einer Eingangshalle, einem großen s…
$1,76M
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Villa in San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Neu auf dem Markt ist diese schöne Doppelhaushälfte mit Grundstücken von ca. 500 Quadratmete…
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Villa 11 zimmer in San Gwann, Malta
Villa 11 zimmer
San Gwann, Malta
Zimmer 11
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
This semi-detached villa in the prestigious Kappara neighborhood has been meticulously finis…
$1,37M
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Villa in Lija, Malta
Villa
Lija, Malta
LIJA - NEW ON THE MARKET - Eine große Grundstück von 1935 SQM wird in einem sehr ruhigen Vil…
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Villa in Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Beeindruckend eine in einer Million freistehende Villa auf hohem Gelände ca. 5000qm von ange…
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Immobilienangaben in Central Region, Malta

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