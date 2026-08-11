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Villen in Attard, Malta

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12 immobilienobjekte total found
Villa 10 zimmer in Attard, Malta
Villa 10 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 10
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 370 m²
Etagenzahl 2
Eine außergewöhnliche, dreifache, Doppelhaushälfte befindet sich in der sehr wünschenswerten…
$2,21M
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
ATTARD | EXCLUSIVE SOLE AGENCY | LUXURY FULLY VILLA MIT POOL - Nur mit Excel Homes. Eine sel…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese moderne, neu fertig gebaute Doppelhaushälfte von ca. 330m2, die in halbfertiger Form a…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Elegante Freistehende Villa in Wohngegend In einem der begehrtesten Villenviertel gelegen, …
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
SOLE AGENCY - Eine exklusive, tadellos gestaltete Doppelfrontvilla, voller natürlichem Licht…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Diese gut ausgestattete Villa befindet sich im hoch angesehenen Villa-Bereich von Misrah Kol…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
In einer ruhigen und prestigeträchtigen Gegend von Attard gelegen, erstreckt sich diese mode…
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Villa 9 zimmer in Attard, Malta
Villa 9 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 9
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 210 m²
Etagenzahl 2
Attard – Misrah Kola A rare opportunity to acquire a freehold Semi-Detached Villa in Mi…
$1,41M
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 700 m²
Semi Detached Villa in Attard
$4,16M
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Doppelhaushälfte am Stadtrand von Mriehel, kürzlich renoviert und einzugbereit. Das Erdgesch…
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Villa in Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Schlafräume 4
Dreibettzimmer Villa in Misrah Kola, Attard. Die Unterkunft verfügt über einen hellen offene…
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Villa 8 zimmer in Attard, Malta
Villa 8 zimmer
Attard, Malta
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 620 m²
ATTARD - Hochwertige Villa auf 530 m² Land bestehend aus einer Eingangshalle, einem großen s…
$1,76M
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