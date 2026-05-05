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Villen mit Terrasse in Malta

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2 immobilienobjekte total found
Villa in Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
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Villa in Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 371 m²
Etagenzahl 3
Town House in Sliema
$10,69M
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Immobilienangaben in Malta

mit Garage
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