Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Swieqi
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Swieqi, Malta

13 immobilienobjekte total found
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Ein Grundstück von 1,565 qm mit Genehmigungen in der Hand, um eine wunderbare, luxuriöse kom…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Neu auf dem Markt ist dieser SEMI DETACHED VILLA, nur einen Steinwurf vom Strand St. George …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine komplett freistehende Villa mit schönem Land und Meerblick in einer der besten Loctions…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Neue Shell-Form Villa im ruhigsten Teil von Madliena auf hohem Gelände mit spektakulärem Mee…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 5
Nestled in the elevated tranquillity of Madliena, this villa stands as an embodiment of styl…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Eine Doppelhaushälfte befindet sich in dieser erstklassigen Gegend von Swieqi
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
MIPIFMIPIF
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Diese große, neu gebaute, komplett freistehende Villa genießt erstaunliche, unverbaute Land …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Sonstige
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Sonstige
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
VernaVerna
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Gelegenheit, eine absolut einzigartige, halb freistehende Villa zu erwerben, in der mögliche…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 4
Luxus neu gebaute freistehende Villa zu verkaufen in Schale Form mit 4 Schlafzimmern alle mi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Luxus neu gebaute Doppelhaushälfte mit 3 Schlafzimmern alle mit eigenem Bad Wohnzimmer Küche…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa in Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Eine hervorragende Villa auf einem massiven Grundstück in Maltas exklusivsten Bereich. Diese…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen