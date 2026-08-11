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Wohnungen in Alitten, Litauen

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7 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Alitten, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Alitten, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 2/3
Die Räumlichkeiten werden derzeit als Anwaltskanzlei genutzt, so dass die Wohnung auch perfe…
$114,020
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Wohnung 3 zimmer in Alitten, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Alitten, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 4/5
GEMEINSCHAFTLICHE NICHT VERBESSERUNGSQUALITÄT - VERKAUF VON PREMIUMEN Für diejenigen, die n…
$160,287
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Wohnung 1 zimmer in Alitten, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Alitten, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 7/9
GERA INVESTITION FÜR LEBENS! Wenn Sie hoch leben möchten, bewundern Sie Panoramablick auf d…
$73,086
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Wohnung 2 zimmer in Alitten, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Alitten, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 3/5
FINANZIERUNGSBEHANDLUNG ZUR ENTWICKLUNG VON 2 CARBALANCEN - Ja. Träumen Sie von Ihrem erste…
$48,487
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Wohnung 4 zimmer in Alitten, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Alitten, Litauen
Zimmer 4
Fläche 142 m²
Stockwerk 3/3
ÜBER 142 KV.M. SPRETEN UND LICHT WILL mit LAMP ULONTS G. ALYTAUS in SENAMITERY! Entdecken Si…
$156,506
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Wohnung 2 zimmer in Alitten, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Alitten, Litauen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 5/5
Verkauft 2 KABLE mit SIGNATURE zu PATYN - VINGIO G., ALYTUS - Ja. 2 Zimmer Wohnung zum Verk…
$83,570
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Wohnung 1 zimmer in Alitten, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Alitten, Litauen
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 5/5
ERGEBNISSE FÜR DIE AKTUELLE SITUATION VON 1 KAMBARIO BUTTER IM SUFFICIENT GIVEN COUNTRY TRAD…
$43,071
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