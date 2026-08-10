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Wohnungen in Vilnius, Litauen

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1 Zimmer
6
296 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Vilnius, Litauen
UP UP
Wohnung 4 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/4
Geräumige 120 m2 Duplex Apartment zum Verkauf.Eine geräumige 120 m2 große Wohnung auf zwei E…
$402,846
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 74 m²
Stockwerk 1/3
Vorsichtsgebiet Valacama - der Morgen, wenn Sie zusammen mit Vogelsaugen und Abende aufwache…
$389,212
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
Verkauft die LEAD 1 SCHADEN IN FABIJONICS! _ _______________________________________________…
$139,763
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/3
INSTALLATIONSPOLITIK Klasse A + + 2 KÜNFTE HABEN WIE ein LOAD CONSTRUCTION PROJECT - MASTER …
$216,229
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Wohnung 5 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 5
Fläche 118 m²
Stockwerk 4/4
Prestine Eine geräumige Wohnung von 117,91 m2 (3477 Eur / m2) mit autonomer Gasheizung und e…
$473,381
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Stockwerk 5/5
34 qm groß 2 in MARKUČI Ø, PAT VILNELE. Auf der Suche nach einem Zuhause, wo der Rhythmus de…
$139,063
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/5
SPACE 1 SCHAUBILD BUT IN FABIJONICS senden PRINCIPLES: * WAREN FÜR LEBENS, TIEK INVESTMENT;…
$128,571
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 55 m²
Stockwerk 9/12
Senden Sie Ihre 2 CABLES haben sich mit der GEMEINSAMEN COORDINATION in BALTLUES. PRINCIPLE…
$114,053
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 1/3
Zweigeschossige Wohnung mit einem privaten Garten. Komfortabler Platz in der Mikrodistrict P…
$339,855
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/5
Sehr gutes Layout, ordentlich, warme 3-Wohnung mit Keller, New Vilnius, Parko str. PRINZIP …
$190,711
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/4
SALE LOFTS IN NEUE PROJEKT MOODs, HEARING PRINCIPLES: A + Energieklasse; mit einem Hubraum …
$113,593
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 4/5
VERKAUF EINER TEILNEHMER IN EINEM NEUEN, EXKLUSIVE QUALITÄT PROJEKT IN DER SEA! WISSEN BUT …
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 9/9
ÖFFENTLICHE ENTWICKLUNG, während der Sie die Wohnung besuchen können, sehen Sie es, bewerten…
$123,974
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/9
SICHERHEIT MIT AUTOMOBILITÄTEN SALE UND ERDUS BALKON .......................................…
$317,691
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 3/4
LOMA RESIDENCE PROJEKT hat sich auf die COMPLETE - VILNIUS HEAD! Wohnen im Zentrum der Haupt…
$255,782
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 3/3
Zu verkaufen ist eine gemütliche und gut ausgestattete geräumige 2-Zimmer-Wohnung mit einem …
$213,995
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 4/4
2 Zimmer Wohnung zum Verkauf in Skirmums, Karavių g. Ich lade Sie ein, Sie zu einem günstige…
$159,429
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/9
VERKAUF DER NEUEN UND GEMEINSAMEN SUREMONATE, DAR INDEPENDENT, AUF DEM SECOND CIRCUMSTANCE D…
$149,801
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Wohnung 4 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 4
Fläche 146 m²
Stockwerk 9/9
SCHLUSSFOLGERUNG DES PENTHOUSE TYPE war mit der 77 KV betraut. ---------------- Eine exklusi…
$744,718
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
VERKAUF VON RÜCK UND LICHT IM "WEINEN" PROJEKT IN CILAITUS Wir laden Sie ein am Tag der off…
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Wohnung 2 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 3/8
DIE SCHWEIZ UND SPREAD DER ERWÄGUNG VON 2 KABLEN wurden NEU! _______________________________…
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/6
BUTTER DAYS 2026-03-15 Von 12 bis 16 EEL, WIEDER IN RESERVATION VON BUTTER, DIE LOSSES von 6…
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 82 m²
Stockwerk 3/5
Verkauf von INSTALLATED, ITIN SPACE BUT, SENAMIESTIS, DRAWN UP in NEU A. VIVULSKY G. Aussich…
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
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Zimmer 3
Fläche 67 m²
Stockwerk 5/7
VERKAUF EINER TEILNEHMER IN EINEM NEUEN, EXKLUSIVE QUALITÄT PROJEKT IN DER SEA! WISSEN BUT …
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Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 2/3
Zu verkaufen ist eine gemütliche und gut ausgestattete geräumige 2-Zimmer-Wohnung in einem r…
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 4/7
Senden an den 3. SPACE, 73 qm. Objekt-Video: https: / / youtu ge / yVja3BE8nzu _ __________…
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Wohnung 1 zimmer in Vilnius, Litauen
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Vilnius, Litauen
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Stockwerk 1/9
SALES YAUKUS 1 SCHAUSPIELER BUT STRATEGIE IN NACHHALTIGE LAGE! Diese Ein-Zimmer-Wohnung ist…
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 6/7
VERKAUF EINER TEILNEHMER IN EINEM NEUEN, EXKLUSIVE QUALITÄT PROJEKT IN DER SEA! Entdecken S…
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Wohnung 3 zimmer in Vilnius, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 3
Fläche 59 m²
Stockwerk 1/7
Die Wohnung befindet sich nur wenige Minuten vom Stadtzentrum, aber in einer ruhigen, geschl…
$368,173
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Wohnung 5 zimmer
Vilnius, Litauen
Zimmer 5
Fläche 159 m²
Stockwerk 2/4
SALE of SPACE MIT 5 CABLES M. K. ČIURLIONIO G., VILNIAUS CENTRE M. K. Čiurlionis Die Straße …
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