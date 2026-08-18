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Wohnungen in Prenen, Litauen

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10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 66 m²
Stockwerk 1/4
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Wohnung 4 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 69 m²
Stockwerk 1/4
BUTTER 9 - Ein NEUE PROJEKT ÜBER DIE PRIVATE, die OPPORTUNITÄTEN der NATURALEN WACHT UND PRO…
$147,106
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Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 81 m²
Stockwerk 3/4
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$135,511
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Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 105 m²
Stockwerk 1/4
BUTTER 9 - Ein NEUE PROJEKT ÜBER DIE PRIVATE, die OPPORTUNITÄTEN der NATURALEN WACHT UND PRO…
$172,379
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Wohnung 2 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 3/5
Gemütliche und warme Wohnung zur Miete in Prienai an der Küste von Nemunas! PRINCIPLES: • D…
$112,639
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Wohnung 2 zimmer in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 4/4
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$83,470
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Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 3/4
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Wohnung 3 zimmer in Prenen, Litauen
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Prenen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 81 m²
Stockwerk 4/4
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Wohnung 4 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 77 m²
Stockwerk 4/4
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$152,593
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Wohnung 2 zimmer in Prenen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Prenen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 5/5
! Wohnung mit voller Installation!! > Tabelle > Haben Sie jemals davon geträumt, um Nemunas …
$153,858
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