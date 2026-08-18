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Wohnungen in Druscheniken, Litauen

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13 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 4/6
SECOND-PROPOSAL FÜR INVESTITIONEN IN IMMOVABLE PROPERTY, was ist CARRIED OUT!!! NORMAL APPAR…
$150,708
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Wohnung 4 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 4
Fläche 114 m²
Stockwerk 7/11
Exklusive Wohnung mit privatem SPA-Raum! Dies ist die genaue Definition für dieses geräumige…
$341,482
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Wohnung 3 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Stockwerk 1/2
SALE BUTAS, 80 KV.M, SECOND SALT MIESTO CENTRE, M.K. ČIURLIONIO G., Irgendwann! IST ZUGANG Z…
$255,755
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 3 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 77 m²
Stockwerk 1/3
Alles, was Sie für ein hochwertiges Familienleben und Ruhe brauchen, ist hier. Verpassen Sie…
$281,213
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Wohnung 2 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 30 m²
Stockwerk 2/4
In Druskininkai, in der Grodno Street 80, ist Zwei-Zimmer-Wohnung in einer Wohnung von 37,15…
$25,505
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Wohnung 3 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 71 m²
Stockwerk 3/10
VERKAUF DER JUGENDLICHEN UND QUALITÄT IN DER 3TH-CAMBASE AN DEN DRUSKERS • Die Wohnung ist …
$176,378
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 42 m²
Stockwerk 1/2
Ausgezeichnete voll möblierte Wohnung für Ihren Urlaub in Druskininkai Zentrum. ALLGEMEINE:…
$148,047
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Wohnung 3 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/3
Geräumiges neues Gebäude für 3 Personen Wohnung in der Nähe des Stadtzentrums ALLGEMEINE: V…
$296,077
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Wohnung 2 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 53 m²
Stockwerk 1/5
WAS gut, es ist die Qualität und die MOST-Sättigung des Lebens!!!! Sie wohnen gleichzeitig …
$189,508
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Wohnung 1 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 4/5
VERKAUF VON BUTTER FÜR NICHT-RAVING G., 1 CAMBARIO, 28,72 KV.M für die Herstellung = ANFORDE…
$51,551
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Wohnung 3 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Stockwerk 4/4
SEALEN UND PASSENGER 3 DER BASIC GMBH SHOULD sind in der ROAD SIGNATURE mit zwei BALKNOWLEDG…
$115,714
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Wohnung 3 zimmer in Druscheniken, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 1/3
Geräumige Wohnung für 3 Personen im Stadtzentrum ALLGEMEINE: Verkaufspreis: 160000 EUR Ansc…
$182,350
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Studio 1 zimmer in Druscheniken, Litauen
Studio 1 zimmer
Druscheniken, Litauen
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Etagenzahl 4
Druskininkai – Die Kurstadt liegt im Süden Litauens und wird dank der großen Anzahl entwicke…
Preis auf Anfrage
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