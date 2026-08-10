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Wohnungen in Bezirk Kauen, Litauen

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Kaunas
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Kedahnen
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 109 m²
Stockwerk 2/3
Eine einzigartige Gelegenheit, zweistöckige Aspartamantes im Herzen der Altstadt von Kaunas …
$486,907
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/3
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE 2 VERKAUFEN MIT HOHEN LUBRICEN IN PANEMUNE, CANE 2 Zimmer Wohn…
$136,222
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Wohnung 3 zimmer in Sirutiskis, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Sirutiskis, Litauen
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Stockwerk 2/5
AUF DEM ALLGEMEINEN TYPE IN DER SEAT VON SODO G. VORBEHANDLUNG ODER DEPARTURE! Anschrift - …
$47,178
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Stockwerk 4/5
Ferienwohnung für 2 Personen in einem der beliebtesten Mikrozonen von Kaunas - Eigulai! --- …
$135,460
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Wohnung 2 zimmer in Karmelava II, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Karmelava II, Litauen
Zimmer 2
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/5
- YAUKUS, LIGHT, ECONOMIC! Auf der Suche nach einer komfortablen und wirtschaftlichen Wohnun…
$89,266
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 4/5
Studiowohnung mit kompletter Installation in der Nähe des Kaunas College. - Ja. Kompakte und…
$68,571
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Wohnung 3 zimmer in Kedahnen, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kedahnen, Litauen
Zimmer 3
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/2
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Dorf Pažieislis, Kėdainiai Distrikt 3-Zimmer-Wohn…
$31,380
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Wohnung 4 zimmer in Birschtannen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Birschtannen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 144 m²
Stockwerk 4/4
BUTS SALE FROM 38,82 sq / m - 143,68 sq / m im SECOND BIIRŠTONO CENTRE, YOUNG --------------…
$533,925
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Wohnung 3 zimmer in Neveronys, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Neveronys, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 3/4
DIE 3 SCHAUSPIELER WAS MIT DER RECHTSSACHE, POSTAGE UND LIQUID 10 A - IN NEVERONALEN 3 Zimm…
$101,191
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
2-Zimmer-Wohnung in der Nähe Panemunė Shilo - Niedersachsen 2 Zimmer Wohnung zu vermieten in…
$85,439
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/5
Zwei Zimmer Wohnung zum Verkauf in Dainava Bezirk. Wohnung ist sehr geeignet zur Miete, in d…
$73,036
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 86 m²
Stockwerk 9/16
Im exklusiven Immobilienprojekt Wohnung mit Möbeln und Haushaltsgeräten zum Verkauf Die Gest…
$490,385
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 15 m²
Stockwerk 4/5
VERKAUF 1 CAMBOARD M. Gimbuienės g., Kaunas! Voll ausgestattet, verkauft mit allen Möbeln un…
$42,672
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/2
Auf der Suche nach einem neu gebauten Gehäuse, das die Inter-Krieg-Architektur, moderne und …
$146,104
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/3
VERKAUF DER NEUEN BAUGEWERBE IN PANEMUNE 3 CAUSES 3 Zimmer Wohnung mit teilweiser Ausstattu…
$173,071
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/2
3-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock der Griežės Straße. Die Gesamtfläche beträgt 57,32 qm. Woh…
$182,450
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 43 m²
Stockwerk 3/4
Neue und hochwertige Wohnung zum Verkauf in einer ruhigen und dennoch sehr günstigen Lage vo…
$204,814
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 7/9
LICHT 3 SCHAUBILDUNG IN OSTEN - ARBEIT UND FUNKTIONEN 3 Zimmer Wohnung zum Verkauf in einer…
$142,624
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Wohnung 3 zimmer in Janau, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Janau, Litauen
Zimmer 3
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/9
VERFAHREN FÜR WETTBEWERBSPOLITIK PRINCIPLES: Wohnung im zweiten Stock Geräumiges und komfo…
$123,837
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 2
Fläche 34 m²
Stockwerk 5/5
1,5 Zimmer Wohnung zum Verkauf in Gručiupio g. 7 mit allen Möbeln und Haushaltsgeräten. Die…
$100,301
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Wohnung 2 zimmer in Birschtannen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Birschtannen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/4
BIRŠTONO MIESTE, PARABLE LIGHT, THE SPACE 2 CABLES haben mit einem MAJOR in der BALTIC und S…
$227,316
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Wohnung 3 zimmer in Uzliedziai, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Uzliedziai, Litauen
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 3/3
3 Zimmer Wohnung zur Miete in Palanga, Litauen Geräumige, moderne möblierte Wohnung im drit…
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
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Zimmer 3
Fläche 61 m²
Stockwerk 6/9
Verkauft 3 CABLES in NORTHERN, WHITE PR. - LICHT, AUSSTELLUNG UND STRATEGISCHER BETTER ROAD!…
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Wohnung 2 zimmer in Kaunas, Litauen
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Zimmer 2
Fläche 59 m²
Stockwerk 4/7
Gemütliche Wohnung für 2 Personen, warm und sonnig, mit Parkplatz Das Apartment befindet sic…
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Stockwerk 2/4
T12 - PREMIUM-Klassenprojekt in prestigeträchtiger Lage in Kaunas PROJEKTTERMINIERUNG IN DE…
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Wohnung 4 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 4
Fläche 83 m²
Stockwerk 8/9
Raum zum Verkauf 4 Zimmer Wohnung in einem schönen Ort in der Curonian Spit. Die Wohnung bef…
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Wohnung 3 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Stockwerk 4/5
Sehr warme, gemütliche und helle 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Zentrum von Kaunas - Vytaut…
$365,181
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Wohnung 4 zimmer in Kaunas, Litauen
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Kaunas, Litauen
Zimmer 4
Fläche 85 m²
Stockwerk 14/16
VERKAUF VON 3 / 4 CABLEN MIT PUIKIA Das Apartment befindet sich im Herzen der Stadt an der K…
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Wohnung 4 zimmer in Schweiz, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Schweiz, Litauen
Zimmer 4
Fläche 108 m²
Stockwerk 1/1
Moderne A + + Klasse, 107 m 2 Eingeschoss-Wohnungen in einem Doppelhaus mit ~ 5-8 bar Grunds…
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Wohnung 1 zimmer in Kaunas, Litauen
Wohnung 1 zimmer
Kaunas, Litauen
Zimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 5/5
1 Zimmer Wohnung zum Verkauf in der Nähe des Kulturzentrums von Girstutis. PRINCIPLES: -Sch…
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