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Wohnungen in Bezirk Mariampol, Litauen

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Wohnung 5 zimmer in Mariampol, Litauen
Wohnung 5 zimmer
Mariampol, Litauen
Zimmer 5
Fläche 116 m²
Stockwerk 2/2
Verkauft 5 CAMBAREE, 116,42 KV. M. BUT MIT MANDARDA IN FOREST! 2017 wurde das neue Dach des …
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Wohnung 2 zimmer in Gelgudischken, Litauen
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Gelgudischken, Litauen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 2/2
Zweizimmerwohnung zu vermieten in Gagaudis Taikos str. 70 Shakky Ray. - Auf der Suche nach e…
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Wohnung 3 zimmer in Jure, Litauen
Wohnung 3 zimmer
Jure, Litauen
Zimmer 3
Fläche 46 m²
Stockwerk 1/2
Cosy 3 Zimmer Wohnung mit Garage zum Verkauf - Jurės mstl., Kazlų Rūdos sav. In einer ruhige…
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