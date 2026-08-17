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Wohnungen in Birschtannen, Litauen

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5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Birschtannen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Birschtannen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/4
BUTS SALE FROM 40.80 Kv / m - 143.68 kv / m im SECOND BIIRŠTONO CENTRE, YOUTH GMBH ---------…
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Wohnung 4 zimmer in Birschtannen, Litauen
Wohnung 4 zimmer
Birschtannen, Litauen
Zimmer 4
Fläche 144 m²
Stockwerk 4/4
BUTS SALE FROM 38,82 sq / m - 143,68 sq / m im SECOND BIIRŠTONO CENTRE, YOUNG --------------…
$533,925
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Wohnung 2 zimmer in Birschtannen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Birschtannen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 1/4
BIRŠTONO MIESTE, PARABLE LIGHT, THE SPACE 2 CABLES haben mit einem MAJOR in der BALTIC und S…
$227,316
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Wohnung 2 zimmer in Birschtannen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Birschtannen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 41 m²
Stockwerk 2/4
BUTS SALE FROM 40.80 Kv / m - 143.68 kv / m im SECOND BIIRŠTONO CENTRE, YOUTH GMBH ---------…
$163,801
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Wohnung 2 zimmer in Birschtannen, Litauen
Wohnung 2 zimmer
Birschtannen, Litauen
Zimmer 2
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/2
Wohnung 57.41 qm, renoviertes Haus Darius und Girėno str. 5, Birštonas Reparatur erforderli…
$175,145
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