Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Tukuma novads
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Tukuma novads, Lettland

Lapmezciema pagasts
6
Engures pagasts
4
1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Kneis, Lettland
Haus 4 zimmer
Kneis, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 419 m²
Stockwerk 2/2
Ein geräumiges und komfortables Zweigeschoss-Haus mit ist zum Verkauf im Küstendorf Klapkaln…
$274,942
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Tukuma novads, Lettland

mit Garage
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen