Häuser in Engures pagasts, Lettland

4 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Kneis, Lettland
Haus 4 zimmer
Kneis, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 419 m²
Stockwerk 2/2
Ein geräumiges und komfortables Zweigeschoss-Haus mit ist zum Verkauf im Küstendorf Klapkaln…
$294,837
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Haus 7 zimmer in Apsuciems, Lettland
Haus 7 zimmer
Apsuciems, Lettland
Zimmer 7
Fläche 252 m²
Etagenzahl 3
$316,525
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Haus in Berzciems, Lettland
Haus
Berzciems, Lettland
Fläche 950 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Grundstück in Berzciems. Haus und Haus Extras - Gästehaus, alle Kommunikation, …
$576,318
Haus 6 zimmer in Kesterciems, Lettland
Haus 6 zimmer
Kesterciems, Lettland
Zimmer 6
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
$753,111
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Immobilienangaben in Engures pagasts, Lettland

