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Häuser in Tukuma novads, Lettland

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Lapmezciema pagasts
4
8 immobilienobjekte total found
Haus 7 zimmer in Ragaciems, Lettland
Haus 7 zimmer
Ragaciems, Lettland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 330 m²
Zum Verkauf gemütliches Familienhaus am Meer in Ragaciems.Wohnfläche: 330 m2. Fläche: 1270 m…
$315,927
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Immobilienagentur
Metropolis Riga
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Haus 10 zimmer in Tumes pagasts, Lettland
Haus 10 zimmer
Tumes pagasts, Lettland
Zimmer 10
Fläche 562 m²
Stockwerk 2/1
Das elegant renovierte Herrenhaus novaļi befindet sich in einer malerischen Lage zwischen Sc…
$496,351
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Haus 8 zimmer in Semes pagasts, Lettland
Haus 8 zimmer
Semes pagasts, Lettland
Zimmer 8
Fläche 700 m²
Stockwerk 1/2
Neubau, geschlossenes Gebiet, Loggia, Schlägerhaus, Pool, Sauna, isolierte Zimmer, Durchgang…
$1,47M
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Haus 5 zimmer in Ragaciems, Lettland
Haus 5 zimmer
Ragaciems, Lettland
Zimmer 5
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
$829,986
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Haus 6 zimmer in Kesterciems, Lettland
Haus 6 zimmer
Kesterciems, Lettland
Zimmer 6
Fläche 223 m²
Etagenzahl 3
$753,111
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Immobilienagentur
Tribus Realty
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Haus in Berzciems, Lettland
Haus
Berzciems, Lettland
Fläche 950 m²
Stockwerk 1/1
Zu verkaufen Grundstück in Berzciems. Haus und Haus Extras - Gästehaus, alle Kommunikation, …
$576,318
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LDV InvestLDV Invest
Haus 6 zimmer in Bigaunciems, Lettland
Haus 6 zimmer
Bigaunciems, Lettland
Zimmer 6
Fläche 232 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf komplett möbliertes dreistöckiges Haus - 232 m ². Schöne Nachbarn, 2 Minuten zum…
$409,740
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Haus in Lapmezciems, Lettland
Haus
Lapmezciems, Lettland
Fläche 700 m²
Etagenzahl 3
"Norden" / "Lauri", Ragaciems, Engure Municipality, Lettland Das Anwesen befindet sich direk…
$739,782
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Immobilienangaben in Tukuma novads, Lettland

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