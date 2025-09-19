Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Salaspils pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Salaspils pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Saulkalne, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Saulkalne, Lettland
Zimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1/3
$34,791
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Salaspils pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen