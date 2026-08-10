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Wohnimmobilien in Salaspils pagasts, Lettland

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häuser
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5 immobilienobjekte total found
Haus 4 zimmer in Salaspils pagasts, Lettland
Haus 4 zimmer
Salaspils pagasts, Lettland
Zimmer 4
Fläche 228 m²
Etagenzahl 2
$351,690
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Haus 3 zimmer in Saulkalne, Lettland
Haus 3 zimmer
Saulkalne, Lettland
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Stockwerk 1/1
$66,228
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Haus 4 zimmer in Saulkalne, Lettland
Haus 4 zimmer
Saulkalne, Lettland
Zimmer 4
Fläche 127 m²
$247,509
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Haus 4 zimmer in Bajari, Lettland
Haus 4 zimmer
Bajari, Lettland
Zimmer 4
Fläche 147 m²
Etagenzahl 1
$341,860
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Haus 5 zimmer in Salaspils pagasts, Lettland
Haus 5 zimmer
Salaspils pagasts, Lettland
Zimmer 5
Fläche 247 m²
Etagenzahl 2
$280,477
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Immobilienangaben in Salaspils pagasts, Lettland

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