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Wohnimmobilien in Riga, Lettland

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wohnungen
941
häuser
171
1 112 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 64 m²
Stockwerk 8/9
$92,467
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 73 m²
Stockwerk 3/5
$218,437
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Tribus Realty
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 58 m²
Stockwerk 5/5
$55,235
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 89 m²
Stockwerk 1/1
$98,948
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Haus 5 zimmer in Riga, Lettland
Haus 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Fläche 379 m²
Etagenzahl 3
$921,539
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Haus 5 zimmer in Riga, Lettland
Haus 5 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 5
Fläche 334 m²
Etagenzahl 2
Ein geräumiges Privathaus in Riga ist für Verkauf! Das Haus befindet sich auf einem gemütlic…
$423,512
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Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 1 160 m²
Etagenzahl 5
Haus und Haus Extras - Eckhaus, Vorderhaus, Straßenhaus, Aufzug zur Verfügung, Fenster in be…
$2,92M
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Zum Verkauf eine kompakte und moderne Studio-Wohnung im neuen Projekt √ eine große Auswahl f…
$90,378
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/4
$222,514
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Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 1 594 m²
Zu verkaufen ein Drei-Sterne-Hotel in Riga mit 46 Zimmern und ausgezeichneter Lage.Das Proje…
$1,88M
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Metropolis Riga
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 48 m²
Stockwerk 5/6
$112,756
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Geräumige und leichte zweistöckige Wohnung mit Panoramafenstern in Panorama Residence Komple…
$572,012
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Metropolis Riga
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Wohnung 1 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/3
Inselpark – Wo Paradies Chancen trifft Island Park ist eine visionäre Wohnanlage am Wasser i…
$105,296
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 62 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf offene Wohnung / Büro, Sockelgeschoss mit separatem Eingang, registriert als Ges…
$115,621
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 116 m²
Stockwerk 6/6
Neues 3-Zimmer-Penthouse mit Terrasse im Hoffmann Rezidence Projekt. Das Gebäude befindet si…
$443,679
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 159 m²
Stockwerk 3/4
Wir bieten eine exklusive Wohnung im neuen Projekt Hypso Factory! Wohnprojekt « Hypse Factor…
$773,350
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 5/6
Wir verkaufen eine 1-Zimmer-Wohnung im einzigartigen Riga Waterfront Viertel, das sich am Uf…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Wohnung im dritten Turm der Wohnanlage Panorama Residence.Vollständige Beschreibung:- Modern…
$194,484
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Metropolis Riga
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 2/6
$487,703
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 168 m²
Stockwerk 5
Neubau, alle Stadtkommunikation, exklusive Veredelung in modernem Stil, Panoramafenster, vol…
$886,378
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Fläche 90 m²
Stockwerk 7/7
$93,358
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Haus 45 zimmer in Riga, Lettland
Haus 45 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 45
Fläche 1 350 m²
Etagenzahl 5
Historisches Miethaus wurde im Jahre 1926.in 2006 gebaut, der Architekt Heinrich Gerhard Pyr…
$992,702
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 33 m²
Stockwerk 1/4
"Augustlicher Garten" – historischer Charme und moderner Komfort "Augustine's garden" ist e…
$121,813
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Four Seasons ist ein neues dreistöckiges Wohngebäude der A-Klasse, das umweltfreundliche Apa…
$124,699
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Metropolis Riga
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Haus 45 zimmer in Riga, Lettland
Haus 45 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 45
Fläche 2 800 m²
Etagenzahl 4
Wir bieten Ihnen ein historisches Miethaus in Old Riga zu kaufen, Aspazijas Boulevard 32 Das…
$7,59M
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Haus 6 zimmer in Riga, Lettland
Haus 6 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 6
Fläche 305 m²
Etagenzahl 2
moderne Sanierung, voll möbliert, Einbauküche, Kamin, Sauna, Bodenheizung, unabhängige Heizu…
$452,520
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Stockwerk 3/5
Helle und funktionale 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einer strategisch günstigen Lage an de…
$73,065
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Wohnung 2 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Stockwerk 4/5
"Scheffel House" ist ein charmantes Wohnhaus im Jugendstil in der 5 Baznīcas Street, das 190…
$178,056
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Wohnung 3 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
Stockwerk 3/3
Moderne und helle 3-Zimmer-Wohnung im neuen “Magnolijas” Projekt von Merko MājasDiese geräum…
$196,484
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Riga Real Estate
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Haus in Riga, Lettland
Haus
Riga, Lettland
Fläche 2 451 m²
Etagenzahl 4
Fantastisches Haus zum Verkauf im Zentrum von Riga, auf der Straße von zwei malerischen Park…
$3,50M
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Immobilienangaben in Riga, Lettland

mit Garage
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