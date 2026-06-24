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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Riga, Lettland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Stockwerk 6/7
Wir verkaufen eine 3-Zimmer-Wohnung im einzigartigen Riga Waterfront Viertel, das sich am Uf…
$717,348
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Wohnung 4 zimmer in Riga, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Riga, Lettland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Stockwerk 5/5
Wir verkaufen eine 3-Zimmer-Wohnung im einzigartigen Riga Waterfront Viertel, das sich am Uf…
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Immobilienangaben in Riga, Lettland

mit Garage
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