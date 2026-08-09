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Wohnimmobilien in Rigaer Strand, Lettland

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Wohnung 1 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk 2/3
Elegante Wohnung im Herzen von Jūrmala - Jomas Street 65/67 Zum Verkauf: eine moderne und ge…
$172,789
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Zum Verkauf 3 Zimmer Wohnung in einer Elite-Komplex - Sonnenterrassen!Beschreibung:- Ja. Das…
$763,393
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Metropolis Riga
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Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 345 m²
Stockwerk 3/3
Die höchste Frontlinie Grundstück mit zwei historischen Gebäuden als architektonische Denkmä…
$856,233
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LDV InvestLDV Invest
Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 148 m²
Neues, modernes Haus befindet sich in einer renommierten Lage von Jurmala, in Bulduri wird z…
$632,367
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 285 m²
Stockwerk 4/4
Wir bieten Ihnen zum Verkauf Wohnungen in einem neuen exklusiven Wohnprojekt im Dünengebiet …
$605,011
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 144 m²
Stockwerk 1
Öko-Haus, in einer prestigeträchtigen Gegend von Jurmala, modern und kürzlich gebaut. 200 m …
$572,263
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Moderne A+-Klasse Wohnungen am Meer!Neue Wohnungen in Villa Astor, modernes Interieur, hochw…
$290,370
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Metropolis Riga
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Etagenzahl 3
Exklusives Angebot: Anwesen in der Nähe des Naturparks Ragakapa, nur einen kurzen Spaziergan…
$2,56M
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Wohnung 1 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 1 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 2/2
Diese moderne, komplett renovierte 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem gepflegten Gebäud…
$62,242
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Haus in Rigaer Strand, Lettland
Haus
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Tolle Infrastruktur, atemberaubend schöne Natur, in der Nähe des Lielupe-Flussufers, Yachten…
$1,51M
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Geräumige Wohnung im komplexen Sky Garden.Zu verkaufen leichte Drei-Zimmer-Wohnung in der Wo…
$216,220
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Metropolis Riga
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Wohnung 2 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 2
Fläche 54 m²
Stockwerk 2
Wir bieten eine Wohnung in einem renovierten Gebäude in Dubulti, an der 55a Slokas Street. D…
$116,031
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Neues 3-Zimmer-Reihenhaus in einem geschlossenen KomplexKomfort beginnt mit Platz. Das neue …
$230,780
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Haus in Rigaer Strand, Lettland
Haus
Rigaer Strand, Lettland
Fläche 140 m²
Stockwerk 1/2
Wir verkaufen ein einzigartiges Anwesen an einem malerischen Ort - Jurmala, Lielupe, in der …
$942,691
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Haus 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 239 m²
Etagenzahl 3
Penthouse mit Terrasse im Clubhaus "Marseille" in Dzintari.Ein perfekter Ort zum Leben — in …
$914,706
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 325 m²
Etagenzahl 2
Es gibt 5 Schlafzimmer im Haus, 3 Toiletten (2 davon sind Badezimmer), Sauna, 2 Wohnzimmer m…
$696,184
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Wohnung 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 137 m²
Wohnung in Bulduri, 10 Gehminuten vom Meer entfernt!Verfügbar zum Verkauf und zur Miete.Rech…
$351,161
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Metropolis Riga
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 3/4
Erstaunliche 2-Level-Wohnung in Jurmala, Lielupe zu verkaufen! Lielupe ist ein Teil von Jurm…
$1,03M
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Haus 8 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 8 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 8
Fläche 600 m²
Stockwerk 3/3
Eine exklusive Einfamilienhaus-Villa befindet sich in wunderbarer Lage, in der Nähe des Flus…
$1,88M
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Stockwerk 2/3
Wir bieten exklusive Apartments in einem neuen Projekt in Jurmala auf der Dzinatri Avenue zu…
$611,754
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 365 m²
Etagenzahl 2
Neues Haus (kann für zwei Familien aufgeteilt werden), 8 Zimmer, 3 Eingänge in das Haus (+Ga…
$568,550
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Wohnung 3 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Wohnung 3 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 3
Fläche 91 m²
Stockwerk 2
Neubau, alle Stadtkommunikation, Panoramafenster, unabhängige Heizung, gesicherter Bereich, …
$394,504
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Haus 8 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 8 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 8
Stockwerk 2/2
Vermietung dieser Immobilie für eine lange ZeitMieten Sie diese Immobilie für die Sommermiet…
$1,40M
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Haus 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 4 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 355 m²
Etagenzahl 2
Neubau, alle Stadtkommunikation, moderne Sanierung, Panoramafenster, voll möbliert, Einbaukü…
$1,57M
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 326 m²
Stockwerk 2/2
Modernes Privathaus mit großem Grundstück in Melluži, JūrmalaWir bieten ein exklusives Priva…
$1,04M
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Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 177 m²
Etagenzahl 3
Wir bieten ein Haus zum Verkauf in Bulduri! Grundstück: 500 m2, Hausfläche: 177 m2. Die 1. E…
$288,916
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Haus 6 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 6 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 6
Fläche 340 m²
Etagenzahl 2
modern renoviert, voll möbliert, Einbauküche, Kamin, Sauna, Schwimmbad, Fußbodenheizung, gep…
$754,199
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Haus 5 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
Haus 5 zimmer
Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 5
Fläche 234 m²
Etagenzahl 3
Neubau, Kunststofffenster, alle Stadtkommunikation, Reihenhaus, moderne Sanierung, Panoramaf…
$446,718
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Wohnung 4 zimmer in Rigaer Strand, Lettland
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Rigaer Strand, Lettland
Zimmer 4
Fläche 168 m²
Stockwerk 5/8
Wir bieten Ihnen eine geräumige Wohnung in einem neuen Projekt Park House zu verkaufen. Das…
$600,212
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Haus in Rigaer Strand, Lettland
Haus
Rigaer Strand, Lettland
$640,276
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Immobilienangaben in Rigaer Strand, Lettland

mit Garage
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