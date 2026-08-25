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Wohnimmobilien in Toskana, Italien

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Florenz
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Lucca
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Unione dei comuni della Versilia
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Grosseto
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81 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Grosseto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Grosseto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4 * состоит…
$2,34M
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Villa 6 zimmer in Pomarance, Italien
Villa 6 zimmer
Pomarance, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 750 m²
NH-NEX121. Шикарная лакшери вилла в Тоскане!Превосходный загородный дом пятнадцатого века, б…
$4,56M
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Villa 4 zimmer in Quercianella, Italien
Villa 4 zimmer
Quercianella, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
KK-dl625. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » КвэрчанелаВилла в Quercianella ( Тосканам, …
$2,34M
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Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Luxusresidenz in Forte dei Marmi - Lucca, Toskana - ca. 500 m2 absolute EleganzIn der presti…
Preis auf Anfrage
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Villa in Bozzano, Italien
Villa
Bozzano, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Diese Villa befindet sich in der Nähe des Zentrums und der renommierten Strände der Versilia…
$1,74M
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Villa 5 zimmer in Florenz, Italien
Villa 5 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
SG-VI_FI_141_Adrian. Einzigartig in historischen und geografischen Kontext zweistöckige Vill…
$4,09M
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Villa in Lucca, Italien
Villa
Lucca, Italien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Die Villa verfügt über 3 Etagen mit einer Gesamtfläche von 450 qm. Es gibt 7 Schlafzimmer un…
$1,86M
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Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Fläche 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 zimmer in Porto Santo Stefano, Italien
Wohnung 2 zimmer
Porto Santo Stefano, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
IT-050319-1. Ferienwohnung in Monte Argentario ToskanaWohnung zum Verkauf 70 qm im 3. Stock …
$280 442
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Villa 4 zimmer in Manciano, Italien
Villa 4 zimmer
Manciano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
ES-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой   деревушке,   в самом сердце тоскансем…
$1,12M
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Villa 6 zimmer in Camaiore, Italien
Villa 6 zimmer
Camaiore, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
KK-639. Villa (Verkauf) » Italien » Toskana » MontignosoDie Unterkunft ist komplett restauri…
$5,84M
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Villa 5 zimmer in Porto Santo Stefano, Italien
Villa 5 zimmer
Porto Santo Stefano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
$2,92M
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Villa 6 zimmer in Pistoia, Italien
Villa 6 zimmer
Pistoia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 7 020 m²
LD-1143. В провинции Пистойи продается роскошная старинная виллаНедалеко от термальных источ…
$6,08M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 000 m²
LD-0424. Элитная вилла в Эмилия РоманьяЭлитная вилнного Романья, перестроенная из старинного…
$4,09M
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Villa in Villafranca in Lunigiana, Italien
Villa
Villafranca in Lunigiana, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Die Villa im Liberty-Stil befindet sich in Villafranca-in-Lunidjan, Toskana. Die Villa ist v…
$1,29M
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Villa 4 zimmer in Poggibonsi, Italien
Villa 4 zimmer
Poggibonsi, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
CA-1389. Villa mit schöner Aussicht auf die Chianti-HügelDie Villa befindet sich in einer do…
$1,75M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 6 200 m²
LD-0063. Шикарная виллажи в ФлоренциРоскошная вилла для нродажи в Тоскане, может быть исполь…
$15,19M
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Villa 5 zimmer in Quercianella, Italien
Villa 5 zimmer
Quercianella, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
KK-081020. Villa mit Zugang zum MeerQUERCIANELLA - in dieser Stadt mit voller Infrastruktur …
$1,75M
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Wohnung 4 zimmer in Viareggio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Viareggio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
RO-290818. Schöne geräumige Wohnung in der Stadt ViareggioSchöne geräumige Wohnung 150 m mit…
$701 105
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Villa 5 zimmer in Florenz, Italien
Villa 5 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
LD-0234. Luxus-Domos in FlorenzLuxusvilla mit Panoramablick und einem mittelalterlichen Turm…
$1,29M
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Villa 6 zimmer in Codena, Italien
Villa 6 zimmer
Codena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
WW-120515-1. Villa auf den Hügeln von Massa CarraraVilla mit Meerblick, gelegen unter den Hü…
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Villa 6 zimmer in Cecina, Italien
Villa 6 zimmer
Cecina, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 1 300 m²
KK-CS156. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » ЧечинаОт моря 6 км / автострада- 7кП / aэтр…
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Villa in San Vincenzo, Italien
Villa
San Vincenzo, Italien
Fläche 950 m²
KK-CS92. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Сан-ВинченцоВ 1.5 кмот моря владениепол 950к…
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Villa in Massa, Italien
Villa
Massa, Italien
Fläche 370 m²
WW-120515. Villa in Marina di MassaLuxusvilla auf der ersten Linie, in Marina di Massa. Fläc…
$5,32M
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Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Fläche 650 m²
WW-TS01 Luxusvilla in Fort de MarmiForte de Marmi auf der Giglioli Street, gebaut 6 freisteh…
$5,49M
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Villa in Campiglia Marittima, Italien
Villa
Campiglia Marittima, Italien
Fläche 250 m²
KK-020317-1. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » Кампилья-МаритимаВладение 1800г пострйки…
$3,62M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 320 m²
VB-90059. Einzigartiges Anwesen in FlorenzEin einzigartiges Anwesen ist ein Komplex bestehen…
$32,72M
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Villa 6 zimmer in Florenz, Italien
Villa 6 zimmer
Florenz, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
LD-1387. Luxusvilla in FlorenzAltes toskanisches Haus in einem sehr Panoramablick, am südlic…
$3,01M
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Villa 6 zimmer in Piombino, Italien
Villa 6 zimmer
Piombino, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 800 m²
KK-M73. Вилла XV века постройки в Пьомбино800 кв.м площадь и 800 сада - личная зона спуска к…
$3,51M
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Villa 5 zimmer in Sorgnano, Italien
Villa 5 zimmer
Sorgnano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
MG-030715. Villa in Carrara (Italien, Toskana)Villa in Carrara in Beverly Hills, einer exklu…
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