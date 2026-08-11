Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Carrara
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Carrara, Italien

;
häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Sorgnano, Italien
Villa 5 zimmer
Sorgnano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 500 m²
MG-030715. Villa in Carrara (Italien, Toskana)Villa in Carrara in Beverly Hills, einer exklu…
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Codena, Italien
Villa 6 zimmer
Codena, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
WW-120515-1. Villa auf den Hügeln von Massa CarraraVilla mit Meerblick, gelegen unter den Hü…
$4,57M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Carrara, Italien
Villa
Carrara, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Stockwerk 2
Carrara Area 440 m2 // 15.000 m2 Garten und Olivenhain // 3 Schlafzimmer // 3 Bäder // Sauna…
$2,09M
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Carrara, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen