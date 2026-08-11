Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Montepulciano
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Montepulciano, Italien

;
häuser
3
3 immobilienobjekte total found
Villa in Montepulciano, Italien
Villa
Montepulciano, Italien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 4 000 m²
Das Anwesen befindet sich in einer malerischen Lage der Toskana. Es gibt ein Grundstück von …
$17,43M
Eine Anfrage stellen
Villa 25 zimmer in Montepulciano, Italien
Villa 25 zimmer
Montepulciano, Italien
Zimmer 25
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 138 m²
In der Gemeinde Montepulciano, die in der ganzen Welt für die Integrität ihres historischen …
$1,97M
Eine Anfrage stellen
Haus 17 zimmer in Montepulciano, Italien
Haus 17 zimmer
Montepulciano, Italien
Zimmer 17
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Allein der Name Montepulciano erinnert an historische Epochen, die bis ins Jahr 600 v. Chr. …
$1,09M
Eine Anfrage stellen
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen