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Wohnimmobilien in Grosseto, Italien

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10 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Albinia, Italien
Villa 6 zimmer
Albinia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 792 m²
LD-0735. Luxusvilla zum Verkauf in OrbetelloIm Süden der Toskana, in der Nähe von Cape Monte…
$2,75M
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Villa 6 zimmer in Grosseto, Italien
Villa 6 zimmer
Grosseto, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 370 m²
Villa Jenny a Cala PiccolaDie Villa in Monte Argentario befindet sich in der angesehenen Pri…
$2,48M
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Wohnung 4 zimmer in Grosseto, Italien
Wohnung 4 zimmer
Grosseto, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
SG-Ap_Gr_129_ Residence2. Новый апартамент в резиденциальном комплексеРезиденция 4 * состоит…
$2,34M
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Villa 5 zimmer in Porto Santo Stefano, Italien
Villa 5 zimmer
Porto Santo Stefano, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 280 m²
LD-1140. Элитный дом у моря в Монте-АрджентариоВ одной из самых престижных локаций Монте-Ард…
$2,93M
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Villa 4 zimmer in Manciano, Italien
Villa 4 zimmer
Manciano, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
ES-. Продается дом -башня пощадью 270 кв.мВ красивой   деревушке,   в самом сердце тоскансем…
$1,13M
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Wohnung 2 zimmer in Porto Santo Stefano, Italien
Wohnung 2 zimmer
Porto Santo Stefano, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
IT-050319-1. Ferienwohnung in Monte Argentario ToskanaWohnung zum Verkauf 70 qm im 3. Stock …
$281,328
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Villa 6 zimmer in Porto Santo Stefano, Italien
Villa 6 zimmer
Porto Santo Stefano, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
KK-121219. Wunderschöne Villa in der ToskanaDie Villa befindet sich in der vip-Zone von Cape…
$11,72M
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Villa 6 zimmer in Castiglione della Pescaia, Italien
Villa 6 zimmer
Castiglione della Pescaia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 240 m²
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Villa auf zwei Ebenen mit Meerblick in Punta AlaZweigeschossige Vil…
$1,93M
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Villa in Grosseto, Italien
Villa
Grosseto, Italien
Schlafräume 50
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 1 800 m²
Etagenzahl 3
Das Anwesen befindet sich in den Hügeln von Maremma, in der Provinz Grosseto, in der Nähe vo…
$12,20M
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Villa in Grosseto, Italien
Villa
Grosseto, Italien
Schlafräume 30
Anzahl der Badezimmer 30
Fläche 1 361 m²
Das Anwesen in Castiglione della Pescaya, bestehend aus verschiedenen rustikalen Gebäuden mi…
$13,30M
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Immobilienangaben in Grosseto, Italien

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