Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Unione dei comuni della Versilia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Unione dei comuni della Versilia, Italien

;
häuser
7
9 immobilienobjekte total found
Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Fläche 650 m²
WW-TS01 Luxusvilla in Fort de MarmiForte de Marmi auf der Giglioli Street, gebaut 6 freisteh…
$5,51M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 6 zimmer in Camaiore, Italien
Villa 6 zimmer
Camaiore, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
KK-639. Villa (Verkauf) » Italien » Toskana » MontignosoDie Unterkunft ist komplett restauri…
$5,86M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Luxusresidenz in Forte dei Marmi - Lucca, Toskana - ca. 500 m2 absolute EleganzIn der presti…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Fläche 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Forte dei Marmi, Italien
Villa 6 zimmer
Forte dei Marmi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
WW-TS03. Luxusvilla in Fort de MarmiLuxusvilla in Forte dei Marmi, wo Sie nur exklusive Vill…
$6,21M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Wohnung 4 zimmer in Viareggio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Viareggio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
RO-290818. Schöne geräumige Wohnung in der Stadt ViareggioSchöne geräumige Wohnung 150 m mit…
$703,320
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Red Feniks Montenegro
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa in Bozzano, Italien
Villa
Bozzano, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Diese Villa befindet sich in der Nähe des Zentrums und der renommierten Strände der Versilia…
$1,74M
Eine Anfrage stellen
Wohnung 5 zimmer in Marina di Pietrasanta, Italien
Wohnung 5 zimmer
Marina di Pietrasanta, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
In Tonfano, direkt am Meer gelegen, mit fantastischem Meerblick und Stränden, bieten wir ein…
$1,64M
Eine Anfrage stellen
Villa in Capriglia, Italien
Villa
Capriglia, Italien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
Eine Residenz aus dem 18. Jahrhundert auf den Hügeln der Versilia mit Blick auf die toskanis…
$14,52M
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Unione dei comuni della Versilia, Italien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen