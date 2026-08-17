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Wohnimmobilien in Lucca, Italien

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Unione dei comuni della Versilia
9
20 immobilienobjekte total found
Villa 6 zimmer in Camaiore, Italien
Villa 6 zimmer
Camaiore, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 600 m²
KK-639. Villa (Verkauf) » Italien » Toskana » MontignosoDie Unterkunft ist komplett restauri…
$5,86M
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Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Fläche 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Preis auf Anfrage
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Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Fläche 650 m²
WW-TS01 Luxusvilla in Fort de MarmiForte de Marmi auf der Giglioli Street, gebaut 6 freisteh…
$5,51M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 4 zimmer in Viareggio, Italien
Wohnung 4 zimmer
Viareggio, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
RO-290818. Schöne geräumige Wohnung in der Stadt ViareggioSchöne geräumige Wohnung 150 m mit…
$703,320
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Villa 6 zimmer in Forte dei Marmi, Italien
Villa 6 zimmer
Forte dei Marmi, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
WW-TS03. Luxusvilla in Fort de MarmiLuxusvilla in Forte dei Marmi, wo Sie nur exklusive Vill…
$6,21M
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Villa in Bozzano, Italien
Villa
Bozzano, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 462 m²
Diese Villa befindet sich in der Nähe des Zentrums und der renommierten Strände der Versilia…
$1,74M
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LDV InvestLDV Invest
Villa in Forte dei Marmi, Italien
Villa
Forte dei Marmi, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Luxusresidenz in Forte dei Marmi - Lucca, Toskana - ca. 500 m2 absolute EleganzIn der presti…
Preis auf Anfrage
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Villa in Lucca, Italien
Villa
Lucca, Italien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 450 m²
Die Villa verfügt über 3 Etagen mit einer Gesamtfläche von 450 qm. Es gibt 7 Schlafzimmer un…
$1,86M
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Villa in Lucca, Italien
Villa
Lucca, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 500 m²
Die Unterkunft befindet sich wenige Kilometer vom historischen Zentrum von Lucca, in der mal…
$4,65M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Stockwerk 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 195 KV M // 3 Schlafzimmer // 3 Bäder // Garten // 2 ParkplätzeDie Apartm…
$1,68M
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Villa in Lucca, Italien
Villa
Lucca, Italien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 830 m²
Villa 17-18 Jahrhundert in Lucca mit italienischem Garten und Schwimmbad. Das Haus ist von R…
$4,18M
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Villa in Capriglia, Italien
Villa
Capriglia, Italien
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 2
Eine Residenz aus dem 18. Jahrhundert auf den Hügeln der Versilia mit Blick auf die toskanis…
$14,52M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
LUCKA (TOSCANA) // 152 KV M // 3 Schlafzimmer // 2 Badezimmer // Garten // 2 ParkplätzeDie W…
$1,39M
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Wohnung 5 zimmer in Marina di Pietrasanta, Italien
Wohnung 5 zimmer
Marina di Pietrasanta, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 181 m²
In Tonfano, direkt am Meer gelegen, mit fantastischem Meerblick und Stränden, bieten wir ein…
$1,64M
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Villa in Lucca, Italien
Villa
Lucca, Italien
Schlafräume 11
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 4 000 m²
Lucca // 4000 qm // 40 ha Land // Hauptvilla 1 400 qm // 5 Schlafzimmer // 3 Badezimmer // B…
$17,43M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 185 m²
Stockwerk 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 172 KV M // 2 Schlafzimmer // 2 Bäder // Garten // 2 ParkplätzeDie Wohnun…
$1,57M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
LUKKA (TOSKANA) // 125 KV M // 1 Schlafzimmer // 1 Badezimmer // Garten // 2 ParkplätzeDie W…
$1,02M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lucca, Italien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lucca, Italien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Die Wohnung befindet sich im ersten Stock der Villa. Sie haben einen separaten Eingang. Das …
$790,100
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Villa 1 zimmer in Castelnuovo di Garfagnana, Italien
Villa 1 zimmer
Castelnuovo di Garfagnana, Italien
Zimmer 1
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 050 m²
Etagenzahl 3
Immergersi in questa splendida villa padronale è come assaporare la magica e calda atmosfer…
$755,347
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Villa in Lucca, Italien
Villa
Lucca, Italien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
San Makario (Lucca) 500 m2 // Garten mit einer Fläche von 18.000 m2 // 5 Schlafzimmer // 5 B…
$1,80M
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