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Wohnimmobilien in Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Italien

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Montepulciano
3
4 immobilienobjekte total found
Villa in Montepulciano, Italien
Villa
Montepulciano, Italien
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 4 000 m²
Das Anwesen befindet sich in einer malerischen Lage der Toskana. Es gibt ein Grundstück von …
$17,43M
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Haus 17 zimmer in Montepulciano, Italien
Haus 17 zimmer
Montepulciano, Italien
Zimmer 17
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 440 m²
Allein der Name Montepulciano erinnert an historische Epochen, die bis ins Jahr 600 v. Chr. …
$1,09M
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Villa 25 zimmer in Montepulciano, Italien
Villa 25 zimmer
Montepulciano, Italien
Zimmer 25
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 138 m²
In der Gemeinde Montepulciano, die in der ganzen Welt für die Integrität ihres historischen …
$1,97M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 10 zimmer in Cetona, Italien
Villa 10 zimmer
Cetona, Italien
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 550 m²
Ab den 1960er Jahren wurde Cetona zu einem Zufluchtsort für viele Persönlichkeiten aus der W…
$1,84M
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Eigenschaftstypen in Unione dei Comuni Valdichiana Senese

häuser

Immobilienangaben in Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Italien

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