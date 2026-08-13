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Wohnimmobilien in Brescia, Italien

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Desenzano del Garda
153
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
119
Sirmione
46
Salo
35
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533 immobilienobjekte total found
Villa in Sirmione, Italien
Villa
Sirmione, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
SYRMIONE // 400 KV. M // 4 Schlafzimmer // 3 Badezimmer // Küche // PRISTER // Pool // Erdge…
$1,39M
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Villa 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
GA-V001344. Exklusives Haus mit Blick auf den See und die Terrasse in Desenzano del GardaDas…
$906,110
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Villa 4 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 370 m²
GA-V001274. Design Villa mit einem schönen Blick auf den See in Moniga del GardaDas Hotel li…
$1,64M
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
GA-V000045. Пентхаус в продаже в Desenzano del GardaЭксклюзивные контексте шести основных не…
$1,35M
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Villa 4 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 315 m²
GH-PV001595. Виллы на последнем этапе строительстваВилла с видом на озеро, постройка конец 2…
$1,20M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
GH-DV3695. Вилла с тремя спальнями, построенная по передовым технологиямВилла, построенная п…
$397,376
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Villa 5 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 495 m²
GA-V001323. Designer Villa mit General Lake View in Padeng sul GardaDas Hotel liegt in der G…
$2,23M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
GH-230519. Вилла на первой линии в Дезенцано.Вилла на первой линии в Дезенцано. Расположенн…
$2,93M
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 260 m²
GA-V000395. Престижный дизайнерский пентхаус с видом на озеро в Toscolano MadernoРасположен…
$1,16M
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Villa 4 zimmer in Sirmione, Italien
Villa 4 zimmer
Sirmione, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 330 m²
GA-V001073. Villa mit Blick auf den See in SirmioneDas Hotel liegt in der herrlichen Lage de…
$2,93M
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Villa 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
ABI-1160A. Вилла в стиле Либерти на озере ГардаВилла в стиле Либерти с частным садовым участ…
$2,11M
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Villa 4 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
GH-PV001612. Luxuriöse restaurierte Villa mit PoolSeparate komplett renovierte Villa mit ein…
$926,038
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Villa in Padenghe sul Garda, Italien
Villa
Padenghe sul Garda, Italien
Fläche 674 m²
GH-280418. Luxusvilla auf der ersten Linie in Padenga Sul GardaLuxusvilla auf der ersten Lin…
$9,38M
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Wohnung 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
Wohnung 4 zimmer
Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
GH-PV001409. Wohnung mit Blick auf den SeeWir sind in einem schönen Gebäude - eine Rekonstru…
$545,073
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Villa 5 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 750 m²
GA-V001279. Villa mit großem Privatpark in Padenge Sul GardaDas Hotel liegt in einem elegant…
$2,05M
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Villa 3 zimmer in San Felice del Benaco, Italien
Villa 3 zimmer
San Felice del Benaco, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
GH-LV03220. Duplex im BauDie neue Villa, im Bau, ist nur wenige Meter vom Zentrum, grundlege…
$526,318
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 145 m²
GA-V001114. Wohnung mit Garten in einem exklusiven Gebäude in Desenzano del GardaDie nächste…
$767,791
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
GH-DV03001. Modernes, elegantes Penthouse im Zentrum von DesenzanIn Desenzano del Garda zum …
$1,25M
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Villa 4 zimmer in Gardone Riviera, Italien
Villa 4 zimmer
Gardone Riviera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
WW-120315-1. Villa in Gardona RivieraVilla in Gardona Riviera - einer der renommiertesten Pl…
$2,81M
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Wohnung 2 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 2 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
GA-V001251. Große Zweizimmerwohnung mit Blick auf den See in Desenzano del GardaIm Bereich d…
$257,884
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Villa 4 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 260 m²
GA-V001311. Designervilla mit herrlichem Seeblick in Padeng sul GardaDas Hotel liegt in der …
$1,29M
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Villa 6 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 6 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 650 m²
ABI-1164A. Gemütliche Villa mit Pool und großem Garten in Padeng sul GardaPrestigious Villa …
$2,34M
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
GH-LV05946-INT65. Apartment mit Panoramaterrasse und SeeblickAm Ufer des Sees in der Stadt M…
$325,989
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
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Desenzano del Garda, Italien
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Schlafräume 2
Fläche 125 m²
GA-V001441. Renoviertes Apartment mit Pool in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einem sc…
$339,938
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Villa 4 zimmer in Lonato del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Lonato del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
GA-V001405. Neue Entwicklung exklusiver Villen in Lonato del GardaNicht weit vom Stadtzentru…
$432,542
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
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Schlafräume 3
Fläche 145 m²
GA-V001330. Duplex in Garibaldi Platz in Desenzano del GardaEin paar Schritte vom Garibaldi-…
$609,544
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
GH-LV03320. Perfekte Wohnung mit Blick auf den SeeIn idealer Lage neben dem See hat diese Wo…
$468,880
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Villa 4 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Villa 4 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
AVI-1093a. Freistehende Villa mit privatem Pool In einer einzigartigen Lage, nur 200 Meter v…
$1,82M
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Villa 5 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Villa 5 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 385 m²
ABI-1264A. Moderne Villa am GardaseeModerne Villa mit herrlichem Blick auf den Gardasee. Neu…
$2,81M
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
GH-DV4625. Романтические апартаменты в старинном зданииВ пешей доступности от центра Дезенца…
$515,768
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