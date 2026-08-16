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Wohnungen in Brescia, Italien

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Desenzano del Garda
110
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
70
Sirmione
35
Salo
19
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290 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
GA-V000045. Пентхаус в продаже в Desenzano del GardaЭксклюзивные контексте шести основных не…
$1,35M
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Wohnung 4 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 4 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 105 m²
GH-SV00048. Wunderschöne Wohnung in einem Komplex mit einem Pool.Im Zentrum des Colombare Be…
$514,596
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
GH-LV06622. Moderne Wohnung mit Blick auf den See.Manerba del Garda, in der charakteristisch…
$328,216
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
GH-DV3305. Пентхаус на берегу озераДенцано-дель-Гарда, В историческом здании в сердце старог…
$1,41M
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
GH-PV005968. Ferienwohnungen mit spektakulärem Blick auf den SeeEin Steinwurf vom renommiert…
$509,907
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Wohnung 2 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 2 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 82 m²
GA-V001230. Wohnung am See in Desenzano del GardaDas Hotel liegt in einer gepflegten und ruh…
$339,938
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Wohnung 2 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Wohnung 2 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 85 m²
GH-PV001435. Exklusives neues Gebäude mit Blick auf den Gardasee Exklusives neues Gebäude mi…
$879,150
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
GH-DV4320. Пентхаус в центре Дезенцано с видом на озероДенцано дель Гарда, между центром и ж…
$509,907
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Wohnung 3 zimmer in Puegnago del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Puegnago del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
GH-PV003379. Neue Wohnung mit Blick auf den SeePolpenace del Garda, ein paar Schritte vom Ze…
$328,216
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Wohnung 3 zimmer in Lugana, Italien
Wohnung 3 zimmer
Lugana, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
GH-Срок сдачи: 2019. Квартиры с великолепным видом в Сирмионе.В городке Сирмионе ... в элит…
$1,47M
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 82 m²
GH-LV044446-H. Wohnung in einem schönen Gebäude des XVIII JahrhundertsDiese moderne Wohnung …
$386,826
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Wohnung 3 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
GA-V000369. Ausgezeichnete Wohnung in einem exklusiven Resort in Padeng sul GardaKontext von…
$1,02M
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Wohnung 4 zimmer in Moniga del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Moniga del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 203 m²
GA-V001360. Четырёхкомнатная квартира в продаже в Монига-дель-ГардаРасположенный в красивом…
$1,05M
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Wohnung 3 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
GH-PV001436. Luxusimmobilie am GardaseeExklusives neues Gebäude mit Blick See Gardasee Die L…
$879,150
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 230 m²
GH-DV03001. Modernes, elegantes Penthouse im Zentrum von DesenzanIn Desenzano del Garda zum …
$1,25M
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
GA-V001357. Dreizimmerwohnung in Residence mit Schwimmbad in Desenzano del GardaIn der Nähe …
$338,766
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
GH-LV03318. Ideale Wohnung für Familien mit Kindern mit Blick auf den SeeIn idealer Lage neb…
$398,548
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
GH-LV04604-3PT. Ferienwohnungen mit Seeblick und privatem GartenIn einer schönen, gepflegten…
$393,859
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 113 m²
GH-LV04907-C1. Новый пентхаус в СалоМы предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру на третье…
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Wohnung 3 zimmer in Salo, Italien
Wohnung 3 zimmer
Salo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 132 m²
GA-V000992. Трёхкомнатная квартира в продаже в Сало / Италия В историческом центре города Са…
$527,490
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Wohnung 6 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 6 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 192 m²
Mitten im Grünen eines Naturparks, nur wenige Minuten vom Zentrum von Desenzano und dem See …
$799,248
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Wohnung 3 zimmer in Manerba del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Manerba del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 108 m²
GH-PV003961. Neue Wohnungen in einem einzigartigen KomplexWir bieten exklusive Drei-Zimmer-W…
$431,956
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Wohnung 2 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 2 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
GA-V001439. Zwei-Zimmer-Wohnung in einer Residenz am See in Desenzano del GardaDas Hotel lie…
$246,162
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Wohnung 4 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 4 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 145 m²
GA-V000940. Helles zweistöckiges Penthouse in toller Lage in Desenzano del GardaDas Hotel li…
$703,320
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Wohnung 3 zimmer in Polpenazze del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Polpenazze del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 125 m²
GH-DV6089. Neubauwohnung 150 m vom See entfernt.In einer prestigeträchtigen Lage, 150 m von …
$583,755
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Wohnung 3 zimmer in Toscolano Maderno, Italien
Wohnung 3 zimmer
Toscolano Maderno, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
GH-LV06538. Neubauwohnung in Gardona RivieraWir bieten einen exklusiven Drei-Zimmer-Wohnung …
$492,324
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Wohnung 4 zimmer in Soiano del Lago, Italien
Wohnung 4 zimmer
Soiano del Lago, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
GH-PV001409. Wohnung mit Blick auf den SeeWir sind in einem schönen Gebäude - eine Rekonstru…
$545,073
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Wohnung 3 zimmer in Padenghe sul Garda, Italien
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Padenghe sul Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 116 m²
GH-PV006501. Große Drei-Zimmer-Wohnung mit PoolDiese elegante Drei-Zimmer-Wohnung befindet s…
$644,710
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Wohnung 3 zimmer in Desenzano del Garda, Italien
Wohnung 3 zimmer
Desenzano del Garda, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
GA-V001586. Dreizimmerwohnung in Residence mit Schwimmbad in Desenzano del Garda In einer ru…
$304,772
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Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
GA-V000945. Helle 4-Zimmer-Wohnung in günstiger Lage in Desenzano del GardaAusgezeichnete Wo…
$257,884
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