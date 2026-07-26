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Wohnquartier Vieux nord basel 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38892
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahum Sokolov, 41

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Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, im alten Norden, in der Nähe von Basel und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neubau 4. Etage auf 7 mit Aufzug 3 Stück 2 W.C. Mamad 4 Ausstellungen 1 Parkplatz Preis: 6.280.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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