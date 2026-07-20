  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking

Wohnquartier Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking

Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38787
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 36

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique 3 pieces de haut standing a vendre entierement renove et meuble dizengoff tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,19M
Wohnviertel Sublime 3 pieces balcon immeuble moderne avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Vente exclusive appartement 4 pieces moderne ascenseur parking mamad mirpeset au centre ville de rishon lezion
Rischon LeZion, Israel
von
$780,640
Wohnviertel Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,69M
Wohnviertel A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Jerusalem, Israel
von
$1,804
Sie sehen gerade
Wohnquartier Quartier bauhaus et montefiore 2 balcons ascenseur parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,50M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Wohnviertel Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire investi
Givat Shmuel, Israel
von
$1,94M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Herzliya, Israel
von
$2,15M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen