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Wohnquartier A saisir magnifique appartement zen de 4 pieces a cote de la reserve naturelle de hadera

Chadera, Israel
von
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ID: 38544
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    HaDudaim, 1 Stationary food truck

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Chadera, Israel
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