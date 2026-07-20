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Wohnquartier Avec terrasse dans un bel immeuble investi au centre bon emplacement etage haut avec vue grand proche de la mer bien agence dans un immeuble neuf neuf bel appartement

Bat Yam, Israel
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ID: 38643
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    HaSar Rabinovich

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Bat Yam, Israel
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