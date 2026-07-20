  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Wohnquartier A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe

Wohnquartier A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe

Netivot, Israel
von
$521,520
;
8
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38717
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Duplex de standing dans le vieux nord
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$4,18M
Wohnviertel 3 pieces neuf dans un immeuble historique proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel Grand 5 pieces de standing rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$2,46M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer grand appartement spacieux avec terrasse dans un bel immeuble bien situe
Netivot, Israel
von
$521,520
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aschkelon, Israel
von
$1,08M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Wohnviertel A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu
Tel-Aviv, Israel
von
$1,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,11M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen