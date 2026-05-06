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Wohnquartier Givat mordechai entree herzog

Jerusalem, Israel
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ID: 36046
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    David Zvi Pinkas

Über den Komplex

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Die Wohnung befindet sich am Eingang zum Givat Mordechai, am Herzog Boulevard, in der Nähe von Emek Hatsvaim und dem Botanischen Garten. Es ist auch am Fuße der neuen Straßenbahnstation, Kindergärten und Geschäfte. Wohnung von 4 Zimmern mit einer Fläche von 95 m2 registriert, 3 Schlafzimmer einschließlich der mamad (safe room). Es verfügt über 2 Badezimmer und einen Balkon von 12 m2 mit herrlicher Aussicht. Ein Keller und ein Parkplatz (je nach Verfügbarkeit). Die Wohnung erfordert Renovierungen mit großem Potenzial. Sofort verfügbar.

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