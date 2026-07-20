  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Tama 382 proche mer ben gurion

Wohnquartier Tama 382 proche mer ben gurion

Tel-Aviv, Israel
von
$1,39M
;
Wohnquartier Tama 382 proche mer ben gurion
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38313
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arnon, 18

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Boulevard Ben-Gurion und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Gebäude nach Tama 38/2 Verfahren (Zerstörung des bestehenden Gebäudes und Neubau). Heute ist die Wohnung 55m2 + 4m2 Balkon im Erdgeschoss. Nach dem Tama 38/2 wird die Wohnung 60m2 + 14m2 Terrasse im 1. Stock + 1 Tiefgarage sein. Der Eigentümer erhält während des gesamten Baus den Mietpreis. Preis: 4 230 000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne occasion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,640
Wohnviertel Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,30M
Wohnviertel Magnifique appartement de type 5 pieces de 140 m terrasse en deuxieme ligne de mer et tramway
Bat Yam, Israel
von
$2,788
Wohnviertel Appartement 5 pieces avec potentiel a renove parking situe entre basel et bd bengourin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,10M
Wohnviertel Projet neuf raanana
Ra’anana, Israel
von
$1,01M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Tama 382 proche mer ben gurion
Tel-Aviv, Israel
von
$1,39M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Wohnviertel Calme verdoyant renove piscine possible
Ra’anana, Israel
von
$3,28M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rue calme proche mer
Wohnviertel Rue calme proche mer
Wohnviertel Rue calme proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,13M
Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, Lev Hair, in der Nähe von Shuk Hacarmel, Kerem Hateimanim, Straßenbahn und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Neubau. Zweiter Stock mit Aufzug. Vier Zimmer. 2 Badezimmer. 101m2 + mirpeset. 4 Ausstellungen. Ruhig und hell. Lösung zum Parken. Preis: 6 500 000 sh
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Wohnviertel Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$3,05M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen