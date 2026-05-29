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Wohnquartier Magnifique 45 pieces dans un immeuble neuf avec parking mamad et cave

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36890
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 29.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Soutine, 15

Über den Komplex

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Zum exklusiven Verkauf, in der Nähe des Rabin Square und Ben Gurion. 15, rue Soutine In einem neuen qualitativ hochwertigen Projekt unterschrieben Horizon. 4.5 Zimmerwohnung! Baufläche: 100 m2 14 m2 Balkon Gelegen im 4. Stock mit offenem Blick Hell und schön arrangiert! Orientierung: Süd und Osten 2 Badezimmer und Toiletten Ein Schlafzimmer mit Blick auf den Balkon, ein mamad, ein Hauptschlafzimmer und ein kleines Zimmer perfekt für ein Büro. Praktische Tiefgarage auf Ebene 1 Großer Stauraum (cave) neben dem Parkplatz

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Tel-Aviv, Israel
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