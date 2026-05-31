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Wohnquartier Appartement de rEve A vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone piEtonne

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37674
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

Über den Komplex

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Nahalat Binyamin Street, im Zentrum von Tel Aviv, auf der Fußgänger- und Künstlerseite. Bezirk zwischen Carmel Market, Neve Tzedek und Rothschild, zu Fuß vom Strand. Eingeteiltes und restauriertes Gebäude. Ferienwohnung 3 Zimmer von ca. 60 m2 + mirpeset 4 m2. 1. Stock (äquivalente 2.), hohe Decken, ordentliches Design, Aufzug. Mamad auf jedem Stock. Wohn-Nachtparkplatz (17:00-10:00). Preis: NIS 4,250.000. Ideale Hauptresidenz oder Premiumfuß in Tel-Aviv.

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