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Wohnquartier Bel appartement

Jerusalem, Israel
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ID: 37829
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Dina, 8

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Im Herzen der Baka- luxuriösen und neuen Wohnung von 5 Zimmern 130 m2 plus einem Balkon von 12 m2. 3 Badezimmer und Toiletten Großer Keller und Parkplatz Mamad Gesamte Zugänglichkeit

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Jerusalem, Israel
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