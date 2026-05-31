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Wohnquartier A vendre tel aviv 3 piEces rue ben yehuda

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37666
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot David Ben Gurion

Über den Komplex

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Diese Wohnung befindet sich in einer der beliebtesten Gegenden des nördlichen Tel-Aviv, Ben Yehuda Street, genießt eine gesuchte städtische Umgebung, in der Nähe des Meeres, Geschäfte, Transport, Cafés und Radwege. Die Nachbarschaft, inmitten der architektonischen Erneuerung dank der TAMA 38 Projekte, stellt heute eine wertvolle Adresse zum Leben oder Investieren dar. 3 Zimmer, 72 m2 Innenbereich und 23 m2 Terrassen, ideal für den Außenbereich. Renoviertes Gebäude nach TAMA 38 mit Aufzug. Dank seiner Ost-, Nord- und Südorientierung bietet es eine angenehme Atmosphäre und natürliche Belüftung. Ein seltenes Anwesen in diesem Bereich, geeignet für einen Hauptwohnsitz und eine Investition mit starkem Erbe Potenzial.

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Tel-Aviv, Israel
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