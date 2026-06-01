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Wohnquartier Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37278
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kiosso Albert, 14

Über den Komplex

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Wohnprojekt im Herzen von Yafo, dessen strategische Lage es in der Nähe von lokalen Sehenswürdigkeiten wie Strände und Cafés, in der Nähe der Straßenbahn. Ein großer Innenhof im europäischen Stil bietet einen hellen und freundlichen privaten Raum für Bewohner. Um die artikuliert Wohngebäude, Mischung aus alt und neu. 3 bestehende Gebäude aus 4 Etagen, deren Fassaden restauriert werden, deren ursprüngliches Volumen (Höhe, Anteile) respektiert wird, um den historischen Charakter zu bewahren. Unterhalb der vorhandenen Gebäude, ein Stockwerk Und 1 neues modernes 7-stöckiges Gebäude über der Lobby 3 Etagen Tiefgarage Fusion zwischen dem alten und dem neuen, die den historischen Charakter von Yafo bewahrt, während die Bereitstellung zeitgenössischen Komfort. An Familien und Investoren angepasst Erwartetes Datum für März 2028. Apartments von 2p bis 5p mit Terrasse und Penthouse Modernes 7-stöckiges Gebäude 2 Zimmer von 2.570.000 sh, zwischen 50m2 und 61m2 mit Terrasse von 5m2 (Wohnungsnummer 2,11,30) 3 Zimmer von 3.690.000 sh zwischen 73 m2 und 87m2 mit Terrassen zwischen 6m2 und 9 m2 (ca. 3, 5, 8, 9,10, 16) 4 Zimmer im Erdgeschoss, die die Ecke des Gebäudes macht, 91m2 und 3,35 m hoch zur Decke, Belichtung: Nord/Süd/West. Keine Preise außerhalb : 4,403,000 sh (app number 1) 5 Zimmer von 5.668.000 sh, 109m2 und 2 Terrassen 6,3m2 und 4,5m2. (Zahl 4) Penthouses : Preis ab 6.909,000 ! 4 Zimmer 151m2 und 107m2 Terrasse, Höhe 2.90m. (App 49) Exposition: Nord/Süd 3 Zimmer 108m2 im 7. Stock und 56m2 Terrasse, (ca. 52) Mini Penthouse im 6. Stock 4 Zimmer 138m2 und 118m2 Terrasse, Exposition: Nord/Süd/Ost (Nummer 51) Restaurierte alte Gebäude Erdgeschoss 3 Zimmer 94m2 mit 4,5 m Höhe, Exposition: Ost/Süd, mit Blick auf den Innenhof Preis: 4.135.000 sh (Anzahl 1) Penthouse im 4. Stock, 3p 98m2 mit 114 m2 Terrasse Preis 7.990.000 sh (Anzahl 20) 3 Zimmer von 4.068.000 sh, zwischen 78m2 mit 2 Terrassen von 4m2 und 6m2 und 89m2 mit 2 Terrassen von 6 m2 und 9 m2 Ost/West (Zahl 2, 9) Penthäuser 4 Zimmer 166m2 und 110m2 Terrasse und 4 m hohe Decke (Zahl 26) 4 Zimmer 143m2 und 2 Terrassen von 84 m2 und 29 m2 mit Deckenhöhe von 3.30m (Nummer 27) Technische Daten: Kontaktieren Sie uns Zahlungsbedingungen: mehrere Optionen sind verfügbar Preise beinhalten nicht unsere Agenturgebühr von 2% ohne Steuern

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