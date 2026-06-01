  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra’anana
  4. Wohnquartier Neuf projet keidar universite

Wohnquartier Neuf projet keidar universite

Ra’anana, Israel
von
$7,700
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37122
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    HaHoresh

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne 3 Zimmer von 75 m2 mit 13 m2 Terrasse. Neubau östlich von Raanana neben der Open University. Ruhiger Bereich, offener Blick, Westterrasse. 2 Badezimmer, 1 Keller.

Standort auf der Karte

Ra’anana, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee
Rischon LeZion, Israel
von
$4,92M
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Wohnviertel Presale projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam conditions negociees agence
Bat Yam, Israel
von
$4,38M
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Wohnviertel Opportunite exceptionnelle excellent investissement a hadera avec forte demande locative ne cherchez plus
Chadera, Israel
von
$2,10M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Neuf projet keidar universite
Ra’anana, Israel
von
$7,700
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Wohnviertel A proximite de la mer et de la plage du hilton magnifique appartement meuble 4 pieces entierement renove avec des materiaux de haute qualite neuf avec parking standard
Tel-Aviv, Israel
von
$1
Zum Verkauf, ein paar Minuten zu Fuß vom Meer und in der Nähe des Hilton Hotel, im alten Norden von Tel-Aviv: herrliche 4-Zimmer-Duplex, mit einer Fläche von 118 m2 mit einem Mirapeset von 20 m2. Luxus-Wohnung, völlig neu, mit Standard-Parkplatz. Voll möbliert, einschließlich aller Miele Möb…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Alle anzeigen Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Wohnviertel A louer penthouse au coeur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$8,900
Vermieten – Penthouse im Herzen von Neve Tzedek Dieses außergewöhnliche Penthouse bietet früh im Januar seltene Außenräume, High-End-Finishs und unschlagbare Lage in einem der renommiertesten Viertel von Tel Aviv. Details zum Objekt: 100 m2 Innenraum mit 55 m2 Terrasse + 50 m2 private Dac…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$5,18M
Im Herzen der Weißen Stadt, in einer ruhigen Straße in der Nähe des Boulevards Ben Gurion, wird ein neues 5-stöckiges Boutique-Gebäudeprojekt mit einer begrenzten Anzahl von Residenzen geboren – zu zeitgenössischer Architektur und inspiriert den Charakter des historischen Tel Aviv. Abbruch/…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen