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Wohnquartier Affaire exceptionnelle grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park

Chadera, Israel
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ID: 37502
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

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