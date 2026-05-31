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Wohnquartier Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37753
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Modigliani, 9

Über den Komplex

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Im Herzen von Tel Aviv. 15 Minuten vom Strand entfernt. Neubau mit Parkplatz. 3 Zimmer komplett ausgestattet und möbliert. 78m2 Nettowohnfläche. Sehr ruhige und grüne Straße. Perfekt für Investitionen oder Fuß in Tel Aviv.

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Tel-Aviv, Israel
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