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Wohnquartier Jardin au tabo

Jerusalem, Israel
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ID: 37378
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Ben Zion, 12

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Außergewöhnlich, eine der einzigen Eigenschaften in Kiryat Moché einen großen Garten in voller Eigenschaft haben. Große Drei-Zimmer- helles Zimmer mit einer Dreibett-Ausstellung, zu renovieren, in der Nähe von Transport, Einrichtungen und grüne Straßenbahn Linie, in einer ruhigen Straße, Möglichkeit, es in 4P + Bau einer großen mamad für ein 5. Zimmer. 3 Meter hoch unter Decke, privater Eingang durch den Garten, und zwei Balkone mit Blick auf den Garten. Projekt von Pinouy Binouy Potential. Verpassen Sie es nicht!

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