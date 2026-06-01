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Wohnquartier Sublime duplex face a la mer a renover

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37402
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Kedem, 57

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Liebe! Schöne 3 Zimmer Duplex von 92m2 Netto + 40m2 Terrasse zum Meer. Historisches Gebäude renoviert. Aufzug und Privatparkplatz. Ruhige und grüne Adresse... Beschlagnahmt werden!

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Tel-Aviv, Israel
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