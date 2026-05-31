Wohnquartier Rare rdc 4 pieces avec jardin de 140m

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Kleines Gebäude mit nur 6 Einwohnern, Aufzug und Privatparkplatz.
Ferienwohnung 4 Zimmer – 100 m2 mit Terrasse von 56 m2 und privatem Garten von 96 m2 im Cadastre (Tabou).
3 Orientierungen, großes helles Wohnzimmer mit großer Küche, 3 Toiletten, mamad Zimmer, Master-Suite mit Duschbad, Klimaanlage.
? 2 Parkplätze
Darüber hinaus verfügt die Wohnung über eine unabhängige Einheit von ca. 35 m2 (2.5 Zimmer) mit Dusche und Küche.
Direkter Zugang vom Garten zur Einheit.
⚠️ Wohnung zu renovieren teilweise
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Jerusalem, Israel
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