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Wohnquartier Pres de la mer magnifique penthouse entierement meuble avec piscine sur le toit

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37381
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

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Im alten Norden von Tel Aviv, in der Nähe des Meeres mit Meerblick, herrliche voll möblierte Penthouse mit Dachterrasse Pool. Der Meerblick ist unglaublich! Sofort verfügbar. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich privat. Aya n the Old North of Tel Aviv, in der Nähe des Meeres mit einem atemberaubenden Meerblick, ein schönes voll möbliertes Penthouse mit einem Dachpool. Der Blick auf das Meer ist absolut schießen! Verfügbar für sofortiges Einziehen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie mich privat. Aya

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Tel-Aviv, Israel
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