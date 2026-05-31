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Wohnquartier A vendre appartement 2 piEces rue dizengoff tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 37672
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

Über den Komplex

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Ferienwohnung 2 Zimmer von 40 m2 Das Hotel liegt im 1. Stock auf der Dizengoff Street, in der Nähe von Jabotinsky, im Herzen von Tel Aviv. Das Gebiet bietet ein komplettes städtisches Leben, kombiniert Geschäfte, Cafés, Restaurants und Zugänglichkeit. Das Anwesen wurde von einem Architekten entworfen, mit optimiertem Layout und sauberen Oberflächen und profitiert von einem Aufzug im Gebäude. Miklat neben dem Gebäude. Preis beantragt: NIS 2.600.000.

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Tel-Aviv, Israel
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