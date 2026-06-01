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Wohnquartier Exclusivite propriete exceptionnelle dans le quartier american colony a rishon lezion maison jumelee

Rischon LeZion, Israel
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ID: 36979
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Exklusiv - Außergewöhnliches Anwesen im amerikanischen Kolonienviertel von Rishon LeZion !!! Einzigartiges und beeindruckendes Doppelhaus auf einem Grundstück von ca. 230m2 mit 165m2 gebaut, 6.5 Zimmer, mamad, Möglichkeit, eine Wohneinheit zu schaffen. Komplett renovierte, neue elektrische Installationen und Sanitär, Luxusküche mit viel Stauraum, Parkettböden in den Zimmern, Klimaanlage in allen Zimmern, gepflegter und ausgestatteter Garten, überdachter Parkplatz mit elektrischem Tor und mehr... Ruhige, grüne und qualitativ hochwertige Wohnumgebung. Exklusives Marketing von Hablock.

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Rischon LeZion, Israel
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